Судья продлил арест баскетболистке УГМК по делу о контрабанде наркотиков

Спортсменка пробудет в СИЗО до 20 декабря. Фото: ФТС России

Химкинский суд продлил арест американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая играла за команду УГМК. Спортсменка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, пробудет в СИЗО до 20 декабря 2022 года. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее суд продлил арест спортсменки до 18 июня 2022 года.

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. Причиной для этого стала жижа для вейпа с содержанием гашишного масла. Девушку после задержания заключили под стражу.

Бриттни Грайнер 32 года. Она родилась 18 октября 1990 года в Хьюстоне. Выступает за УГМК с 2015 года. Кроме двух побед на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио на ее счету два золота Чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.