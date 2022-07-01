В Свердловской области мать спрятала труп дочки и скончалась

Женщина умерла 27 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснотурьинске мать спрятала труп дочки и скончалась сама. Об этом сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск». По данным СМИ, девочка появилась на свет 24 июня. Труп девочки нашли в двухъярусной кровати. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент. По словам знакомых девушки, ребенок родился мертвым.

- У Маши (имя изменено - прим.ред) был сепсис, ее «вычистили» и предложили лечь в больницу. Но она отказалась, мотивируя тем, что «у нее дома дети». Медики сообщили о ситуации в полицию. Полицейские, посетив с визитом квартиру Марии и обнаружили труп младенца, завернутого в тряпку, который хранился в детской двухъярусной кровати, где спали ее сыновья, - пишет издание.

Напомним, что в 2020 году вся Россия вздрогнула от истории «девочки из шкафа». Жительница Карпинска Юлия Зыкова полгода морила голодом дочку и прятала ее в комоде. Сейчас девочка живет вместе с бабушкой, которая стала ее опекуном.

Отец Полины открестился от дочери, а мать была на обследовании в психиатрической больнице.

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