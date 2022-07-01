Раненную 11-летнюю девочку прооперировали в Екатеринбурге

Девочка по-прежнему в коме. Фото: соцсети

В ДГКБ № 9 прооперировали 11-летнюю девочку, которую ранили в Нижней Синячихе. По данным «КП-Екатеринбург», операция длилась семь часов. Пулю диаметром 5 мм извлекли из черепа.

- У школьницы не задеты жизненно важные органы, она сможет вернуться к прежней жизни, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Вечером 22 июня школьница из села Нижняя Синячиха была ранена из мелкокалиберной винтовки. Стрелявшим оказался 49-летний сосед Сергей Карпицкий. Мужчина дал признательные показания после того, как в его огороде нашли гильзу. Уралец заявил, что пытался застрелить коршуна и не заметил людей. В тяжелом состоянии отец доставил Аню (имя изменено - прим.ред) в больницу Алапаевска, откуда потом ее доставили на вертолете в областной центр.

Напомним, что Сергея Карпицкого арестовали на два месяца.