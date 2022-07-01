В связи с падением курса доллара в банках египтянин решил поискать нелегальные пункты обмена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограбленному в Екатеринбурге египтянину вернули деньги. Ранее мы рассказывали о нападении на 25-летнего студента-медика. Иностранец пытался обменять доллары на рубли для оплаты обучения. Его обидчиками оказались 19-летние студенты РАНХиГС.

- В настоящее время в отношении фигурантов следственным подразделением отдела полиции №2 расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статье 162 УК РФ «Разбой». Похищенные денежные средства изъяты и возвращены потерпевшему в полном объёме, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

Напомним, что фигурант уголовного дела отказался комментировать ситуацию.