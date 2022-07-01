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Общество1 июля 2022 8:49

В Екатеринбурге на берегу Шарташа построят центр водо-моторного спорта

Проектом занимается уральская биатлонистка Елена Чиркова
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Объект расположится на улице Отдыха, 109

Объект расположится на улице Отдыха, 109

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ построят центр водо-моторного спорта. Проект уже получил положительное заключение госэксперизы.

Объект расположится на улице Отдыха, 109. Специалисты изучали, как строительство спортивного центра повлияет на памятник истории «Поселение Шарташ I». Там нашли керамические и каменные изделия эпохи энеолита (4-3 тысячи лет до нашей эры). Эксперты пришли к выводу, что стройка не повредит памятнику.

Экспертизу заказало ООО НПО «АрхЭтно». В документах говорится, что проект центра разработан в рамках договора между «АрхЭтно» и ИП Чирковой Еленой. Последняя является биатлонисткой из Первоуральска.

Ранее, в конце 2021 года, стало известно, что на берегу Шарташа хотят построить термальный комплекса «Баден-Баден». Однако против строительства выступили представители различных общественных организаций. Позже проект терм «Баден-Баден» не прошел государственную экспертизу.