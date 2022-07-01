Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за продажу беспородных щенков под видом овчарок и шпицев

Людей, мечтающих завести породистого питомца, подкупала стоимость щенков, Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за продажу беспородных щенков под видом овчарок, шпицев, чихуахуа, лабрадоров и биглей. Собак она брала в приютах. Женщину обвиняют в мошенничестве.

- Обвиняемая, обладающая познаниями в области пород собак, в сети интернет на сайте интернет-сервиса разместила объявления, содержащие не соответствующую действительности информацию, о продаже породистых щенков с изображением фотографий щенков, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Людей, мечтающих завести породистого питомца, подкупала стоимость щенков, которая была ниже рыночной в несколько раз. По версии следствия, с апреля 2020 года по май 2021 женщине удалось обмануть 12 человек, заработав, таким образом, 132 тысячи рублей.

- Как поясняли заявители, женщина доставляла питомцев сама либо через свою родственницу. Иногда покупатели забирали щенков из ее частного дома в поселке Балтым, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Спустя некоторое время покупатели обнаруживали обман, но к тому времени обманщица уже меняла номер телефона либо переставала выходить на связь. В некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки.

Прокуратура Екатеринбурга после изучения утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении екатеринбурженки. Отмечается, что она была ранее судима. Уголовное дело направлено мировому судье судебного Железнодорожного района Екатеринбурга.