В Екатеринбурге женщина продавала обычных котят и щенков под видом породистых

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 44-летняя предприимчивая женщина продавала обычных котят и щенков под видом породистых питомцев. В полиции выяснили, что жительница Екатеринбурга находила животных на улице, забирала у знакомых, а также получала их от волонтеров, которые пристраивают бездомных в добрые руки.

- Далее подозреваемая уже сама размещала объявления в интернете, где выдавала обычных дворняжек за породистых животных. Цена за «лабрадоров» или «мейн-кунов» назначалась значительно ниже обычной. Однако никаких документов к животным не прилагалось, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Спустя некоторое время покупатели замечали обман и пытались связаться с женщиной, но к тому времени предполагаемая мошенница уже меняла номер телефона либо переставала выходить на связь. В некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- От этой женщины пострадали порядка 15 человек. Возбуждено шесть уголовных дел. Известно, что мошенница промышляла таким заработком не один год, впервые о ней заговорили еще в 2010 году, - рассказывает директор благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

В квартире женщины волонтеры нашли несколько кошек и собак. Состояние всех животных оставляет желать лучшего, за ними не ухаживали и не лечили. Теперь им предстоит длительное лечение в ветеринарной клинике.