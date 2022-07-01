В Нижнем Тагиле распродают площади бывшего завода ЖБИ

Аукцион состоится 5 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле администрация города выставила на торги бывший завод железобетонных изделий на перекрестке улиц Металлургов и Индустриальной. Объявление опубликовано на официальном сайте мэрии.

В пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили что содержать и охранять такую территорию накладно и разумнее найти нового владельца.

Согласно объявлению, на продажу выставлен комплекс состоящий из здания цеха с пристроями площадью 1842 квадратных метров, административно-бытового комбината на 84 квадратных метров и контрольно-пропускного пункта, а также земля под ними площадью в 1,7 гектаров.

Стартовая цена лота - 19,7 миллионов рублей. Перед торгами участники должны внести задаток в 3,9 миллиона рублей. Аукцион состоится 5 августа.