В Екатеринбурге потушили вспыхнувшее в литературном квартале двухэтажное здание

На месте сейчас работают восемь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Пролетарская и Первомайская потушили вспыхнувшее зданием. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. К счастью, пострадавших не оказалось.

На месте сейчас работают восемь спасателей на трех пожарных машинах. Сотрудники МЧС проводят разбор и проливку сгоревших конструкций.

Накануне в коллективном саду Нижнего Тагила сгорел садовый дом. Инцидент произошел 29 июня в 17:36. На место оперативно приехали две пожарные машины и десять спасателей, которые потушили пламя в 17:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:51. Информация о пострадавших не поступала.