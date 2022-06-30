На место происшествия отправили пожарных и специальную технику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе литературного квартала вспыхнуло двухэтажное здание. Дым от пожара видно на центральных улицах уральской столицы. На место происшествия отправили пожарных и специальную технику.

- В 18:59 по местному времени поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на пересечении улиц Пролетарской и Первомайской. К месту пожара следуют восемь человек личного состава на трех единицах спецтехники. Информация уточняется, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне в коллективном саду Нижнего Тагила сгорел садовый дом. Инцидент произошел 29 июня в 17:36. На место оперативно приехали две пожарные машины и десять спасателей, которые потушили пламя в 17:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:51. Информация о пострадавших не поступала. - Во время пожара спасателям удалось вынести из здания котенка, как оказалось, у пушистого есть хозяйка, она расплакалась, когда ей передавали питомца, - рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы происшествия.