Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 20:11

В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом

На месте работали десять спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В коллективном саду Нижнего Тагила сгорел садовый дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 июня в 17:36.

- На площади 50 квадратных метров сгорел садовый дом, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и десять спасателей, которые потушили пламя в 17:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:51. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Туринске вспыхнул многоквартирный жилой дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 июня в 15:40 на улице Декабристов.