В Нижнем Тагиле сгорел садовый дом

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В коллективном саду Нижнего Тагила сгорел садовый дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 июня в 17:36.

- На площади 50 квадратных метров сгорел садовый дом, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и десять спасателей, которые потушили пламя в 17:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:51. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Туринске вспыхнул многоквартирный жилой дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 июня в 15:40 на улице Декабристов.