В Туринске вспыхнул многоквартирный дом

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Туринске вспыхнул многоквартирный жилой дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 29 июня в 15:40 на улице Декабристов.

- На площади пяти квадратных метров повреждены: пол и домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые потушили пламя в течение трех минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.