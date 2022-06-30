В Екатеринбурге до октября закроют проезд по переулку Отпускников

Ограничения будут действовать с 20 июля по 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 20 июля по 1 октября 2022 года закроют проезд по переулку Отпускников. Об этом сообщает мэрия.

- Перекрытие на данном участке связано со строительством улицы Рощинской на участке от Молодогвардейцев до Химмашевской, - говорится в сообщении.

Дорогу перекроют рабочие ООО «ПромСтройДекор». Ограничения будут действовать на участке от улицы Алтайской до Рощинской в районе дома № 74.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге строители перекроют участок Сибирского тракта от кольцевого движения на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный. Там нельзя будет проехать с 20 июля до 1 сентября 2022 года. На участке будут красить мостовые балки.