В Екатеринбурге закроют движение по Сибирскому тракту

Ограничение будет действовать с 20 июля до 1 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители перекроют участок Сибирского тракта от кольцевого движения на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный. Об этом сообщает мэрия.

Движение ограничат специалисты ООО «Мостстройпроект». Там нельзя будет проехать с 20 июля до 1 сентября 2022 года. На участке будут красить мостовые балки.

- Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в мэрии.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекроют движение по улице Войкова. Ограничения будут действовать с 15 по 30 июня. Там специалисты будут делать бытовую канализацию. Движение закроют на участке от переулка Ристлянда до переулка Механического.