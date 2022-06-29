Евгений Ройзман не стал отвечать на оскорбления Владимира Соловьева, назвавшего его бесовским отродьем

Политик не остался в стороне и отреагировал на это заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный телеведущий Владимир Соловьев прервал свое молчание относительно Екатеринбурга и снова ополчился против известных деятелей уральской столицы. На этот раз досталось экс-мэру Евгению Ройзману.

Журналист показал видео, на котором солдаты на Украине танцуют с распятием Иисуса Христа, и отметил, что подобные выходки поддерживают «бесовское отродье и подонки, которые прячутся на Урале».

- Их поддерживают все подонки, засевшие в нашей стране, многие из которых прячутся на Урале. Там же засел этот Ройзман – собиратель икон. Что же он молчит о сатанизме в Европе, - спросил Владимир Соловьев.

Политик не остался в стороне и отреагировал на это заявление.

- СМИ звонят: Владимир Соловьёв говорил о Вас в передаче! Вы будете ему отвечать? Послушайте, если вас облезлый пудель облаял, вы будете лаять на него в ответ? Вот и я не буду. Тем более что я его не смотрю и не слушаю, - написал Евгений Ройзман в своем Telegram-канале.

Ранее в шоу Владимира Соловьева «Соловьев Live» предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести «Ельцин Центр».