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Общество29 июня 2022 6:52

Банк «Открытие» не смог продать недостроенный бизнес-центр в Екатеринбурге

Стартовая цена составляла миллиард рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
При этом кредитная организация ранее отмечала, что зданием интересуется ряд инвесторов

При этом кредитная организация ранее отмечала, что зданием интересуется ряд инвесторов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» не смог продать на торгах недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге. Это следует из протокола вскрытия конвертов. Дело в том, что на аукцион не заявился ни один участник.

Аукцион прошел 28 июня. При этом кредитная организация ранее отмечала, что зданием интересуется ряд инвесторов. В банке «КП-Екатеринбург» рассказали, что несмотря на итоги аукциона, уверены, что скоро на объекте будет успешный девелоперский проект.

- Независимо от того, как захочет использовать объект покупатель – завершить строительство, реконструировать здание или построить на его месте что-то новое, локация объекта уникальна, подобных участков в центре крайне мало, - отметили там.

В банке рассказали, что стартовая цена объекта составляла миллиард рублей. Недострой находится в квартале улиц Энгельса и Гоголя. Готовность здания оценивается в 68%.

Строительство бизнес-центра было приостановлено из-за банкротства застройщика в 2016 году. Одним из кредиторов девелопера выступал банк «Открытие», а здание было залогом по кредиту.