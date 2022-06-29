Банк «Открытие» не смог продать недостроенный бизнес-центр в Екатеринбурге

При этом кредитная организация ранее отмечала, что зданием интересуется ряд инвесторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» не смог продать на торгах недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге. Это следует из протокола вскрытия конвертов. Дело в том, что на аукцион не заявился ни один участник.

Аукцион прошел 28 июня. При этом кредитная организация ранее отмечала, что зданием интересуется ряд инвесторов. В банке «КП-Екатеринбург» рассказали, что несмотря на итоги аукциона, уверены, что скоро на объекте будет успешный девелоперский проект.

- Независимо от того, как захочет использовать объект покупатель – завершить строительство, реконструировать здание или построить на его месте что-то новое, локация объекта уникальна, подобных участков в центре крайне мало, - отметили там.

В банке рассказали, что стартовая цена объекта составляла миллиард рублей. Недострой находится в квартале улиц Энгельса и Гоголя. Готовность здания оценивается в 68%.

Строительство бизнес-центра было приостановлено из-за банкротства застройщика в 2016 году. Одним из кредиторов девелопера выступал банк «Открытие», а здание было залогом по кредиту.