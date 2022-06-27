Банк «Открытие» продает недостроенный бизнес-центр в Екатеринбурге

Этот объект был в залоге у банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» продает недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в квартале улиц Энгельса и Гоголя. Стартовая цена – миллиард рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в самой кредитной организации.

- Строительство данного объекта было приостановлено по причине банкротства в 2016 году компании-застройщика. Одним из ее кредиторов выступал банк «Открытие», а недостроенный бизнес-цент был залогом по кредиту, - объяснили в банке.

Залоговое имущество в рамках банкротства отошло «Открытию». Аукцион состоится 28 июня. Степень готовности бизнес-центра оценивается в 68%. В банке отметили, что недостроем уже заинтересовался ряд инвесторов.

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