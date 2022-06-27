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Общество27 июня 2022 10:52

Банк «Открытие» продает недостроенный бизнес-центр в Екатеринбурге

Стартовая цена – миллиард рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Этот объект был в залоге у банка

Этот объект был в залоге у банка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» продает недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в квартале улиц Энгельса и Гоголя. Стартовая цена – миллиард рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в самой кредитной организации.

- Строительство данного объекта было приостановлено по причине банкротства в 2016 году компании-застройщика. Одним из ее кредиторов выступал банк «Открытие», а недостроенный бизнес-цент был залогом по кредиту, - объяснили в банке.

Залоговое имущество в рамках банкротства отошло «Открытию». Аукцион состоится 28 июня. Степень готовности бизнес-центра оценивается в 68%. В банке отметили, что недостроем уже заинтересовался ряд инвесторов.

Ранее мэрия Екатеринбурга выставила на продажу недостроенное здание на улице Мусоргского, 6. Землю и здание выставили на торги за 130,5 миллиона рублей. Работы в здании выполнены на 5%.