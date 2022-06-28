Каменск-Уральский металлургический завод отправил часть сотрудников в простой

Ситуацию на заводе объясняют антироссийскими санкциями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каменск-Уральский металлургический завод отправил 130 сот рудников в простой. Об этом сообщает ЕАН.

- Те, кто ушел в простой, будут получать две трети оклада. Премия им выплачиваться не будет, - рассказал, сотрудник предприятия.

Еще порядка 150 работников получили уведомления о переходе на неполный рабочий день в августе. При этом, по его словам, ситуацию на заводе объясняют антироссийскими санкциями. Предприятие много продукции отправляло на экспорт. Сейчас число заказов снизилось.

Ранее «Уральский компрессорный завод» в Екатеринбурге погасил долг по зарплате в 29,8 миллиона рублей перед своими сотрудниками. Предприятие задолжало работникам деньги за апрель-май 2022 года.