Сотрудникам «Уральского компрессорного завода» выплатили долг по зарплате

Завод задолжал работникам деньги за апрель-май 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральский компрессорный завод» в Екатеринбурге погасил долг по зарплате в 29,8 миллиона рублей перед своими сотрудниками. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками завода полностью погашена, - говорится в сообщении.

Завод задолжал работникам деньги за апрель-май 2022 года. Прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление с требованием устранить нарушения. Также было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы).

Помимо этого, надзорное ведомство направило в суд заявления о выдаче приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. Суд удовлетворил его. Прокурор Октябрьского района провел встречу с председателем первичной профсоюзной организации завода и представителями трудового коллектива. После этих действий с 16 по 27 июня завод погасил долг перед сотрудниками.

Ранее, в начале июня 2022 года, в Екатеринбурге сотрудники «Уральского компрессорного завода» отказались выходить на работу из-за задержки зарплаты. Заявления с требованием выдать деньги написали сотни сотрудников.