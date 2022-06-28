На водителя автокрана, сбившего насмерть женщину в Нижнем Тагиле, составили два протокола

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД Свердловской области рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла утром, 28 июня на улице Балакинской. Автокран насмерть сбил женщину. Водитель объяснил, что не видел пешехода, а почувствовав удар, сразу остановился.

- За рулем грузового автомобиля находился 52-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством в категории «С» - 33 года. За 2021-2022 год водитель 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также выяснилось, что, управляя автокраном, водитель не имел специальной разрешительной документации на тяжеловесную технику и управлял автотранспортом с техническими неисправностями - внешние световые приборы имеют дефекты. На водителя составили два протокола по ч. 3 ст.12.21 КоАП РФ и части 1 ст.12.5 КоАП РФ.

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП и устанавливают личность погибшей.