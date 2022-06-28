В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле утром, 28 июня, автокран сбил женщину на пешеходном переходе на улице Балакинской. Тагильчанка скончалась на месте то приезда медиков.

- Возможно довольно высокие кусты заслонили обзор, водителю о наличии пешеходного перехода поблизости. Да и пешеход, мог торопиться и также из-за кустов не заметить приближающуюся опасность, - рассказала подписчица группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и скорой.

- Водитель пояснил, что пешехода не видел, а только услышал удар, после чего сразу остановил транспортное средство. Сотрудниками ГИБДД проведено освидетельствование водителя, опьянение не установлено, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас госавтоинпекторы устанавливают личность погибшей. На водителя составили два протокола.