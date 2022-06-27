В Екатеринбургском зоопарке из-за холодов некоторых животных вернули в теплые вольеры

Теплолюбивые животные могут перемещаться из летних в зимние вольеры по своему желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке некоторых экзотических животных перевели в зимние вольеры из-за холодного лета. В частности в тепло могут заходить обезьяны. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в зоопарке.

- Попугаев перевели в летние вольеры, и они тут будут уже до осени. А хищники теплолюбивые у них более легкий переход. Они могут сами выбирать, где находиться. Это теплолюбивые обезьяны: шимпанзе, гиббоны. Также львы и слон Даша, - рассказали там.

Теплолюбивые животные могут перемещаться из летних в зимние вольеры по своему желанию. При этом если на улице холодно, работники зоопарка закрывают летние жилища.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке выбрали Зоомисс 2022. Такой конкурс традиционно проходит в местном зоопарке в честь 8 марта уже почти 20 лет. Победительницей стала пума Юта. В конкурсе также участвовали камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша, и ягуарунди Адэль.