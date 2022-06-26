Сотрудникам клуба в Екатеринбурге, в который не пустили девушек из-за азиатской внешности, звонят с угрозами

Неизвестные звонят и доводят до слез хостес заведения после произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бар «AIR» в Екатеринбурге опубликовал официальное заявление после скандала с охранником, который не пустил девушек из Тувы в клуб, объяснив это «расизмом». Руководство заведения сообщило об угрозах, поступающих сотрудникам.

- Отдельно хотим обратиться к людям, которые из-за данного инцидента звонят нашим хостес с угрозами. Единственное, чего вы можете этим добиться - это довести до слез девушек, которые к произошедшей ситуации не имеют никакого отношения, - написали представители бара в соцсетях.

Также они отметили, что охранник является сотрудником охранного агентства, договор с которым будет расторгнут и добавили, что пожертвуют часть прибыли от 26 июня в один из фондов поддержки малых народов России.

- Многонациональность России - это одно из наших главных богатств. Мы всегда выступали и будем выступать за равенство. В «AIR» работают ребята разных национальностей. Нас посещают гости разных национальностей. Любая рассовая дискриминация для нас Недопустима, - написали представители клуба.

Напомним, девушек не пустили в клуб в ночь на 26 июня. Также охранник отказался пускать и их друзей - афроамериканцев. Одна из девушек - Азията сняла все на видео и придала ситуацию огласке.