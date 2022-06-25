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Общество25 июня 2022 18:37

В уральском поселке зооспасатели сняли с дерева кошку, которая застряла на высоком дереве

Усатая вскарабкалась на ветку, чтобы спастись от собаки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В поселке Каменка под Сысертью зооспасатели из Екатеринбурга сняли с дерева кошку, которая застряла на дереве. К волонтерам из уральской столицы обратилась местная жительница и рассказала, что усатая забрела на чужую территорию, и собака загнала ее высоко на ветку.

- На присланном фото было видно, что непрактичная кошка непонятно как удерживается, буквально повиснув на небольшом сучочке. Ясной белой ночью приехали мы и сняли эту кисуню. Добрая заявительница пока приютила ее в своем доме, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Ранее волонтеры уральские волонтеры отправились в Омск, чтобы вызволить из ловушки кота, усатый упал в вентиляционную шахту и просидел в западне четыре дня, управляющая компания и местные службы МЧС отказались принимать такой вызов.