Над Екатеринбургом поднялся огромный столб дыма из-за пожара на складе

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Жителей Екатеринбурга, которые прогуливались центру во время фестиваля Ural Music Night, напугал огромный столб дыма от сильного пожара. Читатели «КП-Екатеринбург» предположили, что возгорание произошло в районе железнодорожного вокзала на севере города.

- В 21:12 поступило сообщение о пожаре на улице Вокзальная. На промышленной площадке на площади 100 «квадратов» горят бревна. В тушении пожара участвуют 39 человек личного состава и 13 единиц техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Тавде мужчина спас одинокую женщину-соседку, которая едва не погибла в собственной квартире. Пожар случился вечером, 21 июня в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.