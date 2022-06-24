В Екатеринбурге мотоциклист влетел в столб

По предварительной информации, «Газель» при развороте создала помеху мотоциклу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 24 июня мотоциклист влетел в столб на улице Серфимы Дерябиной. Его с переломами бедра и предплечья доставили в больницу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- По предварительной информации, «Газель» при развороте создала помеху мотоциклу, который двигался по Серафимы Дерябиной со стороны улицы Шаумяна в сторону переулка Встречный, - сообщили там.

По факту ДТП проводится дознание. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Именно из-за этого мотоциклист допустил наезд на препятствие – столб. По факту ДТП проводится дознание. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее, 23 июня, в Верхней Пышме 39-летний мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой Chevrolet Cruze. Водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу байку Honda, который направлялся в сторону Екатеринбурга.