В Верхней Пышме мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхней Пышме 39-летний мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой Chevrolet Cruze. Водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу байку Honda, который направлялся в сторону Екатеринбурга.

- В результате столкновения водитель «Хонды» доставлен в Верхнеышминскую ЦГБ с травмами различной степени тяжести. По результатам освидетельствования, проведенного инспекторами ДПС, оба водителя находились в трезвом состоянии, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что владельца иномарки привлекали к ответственности за нарушения ПДД 41 раз, его водительский стаж составляет 12 лет, при этом за мотоциклистом отмечены только два нарушения за 21 год стажа.

Ранее стало известно, что в Заречном 23 июня в 16:00 столкнулись две иномарки. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель за рулем Lada XRAY на перекрестке во время движения не уступил автомобилю Renault Sandero и врезался в него.