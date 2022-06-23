В Заречном в ДТП с двумя иномарками пострадали четыре человека

Медики диагностировали у них ушибы и ссадины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном 23 июня в 16:00 столкнулись две иномарки. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель за рулем Lada XRAY на перекрестке во время движения не уступил автомобилю Renault Sandero и врезался в него.

По данному происшествию полицейские проводят проверку. Фото: ГИБДД Свердловской области

В результате ДТП пострадали четыре человека: женщина, которая находилась за рулем Renault, ее дети – девочка и мальчик, а также водитель Lada.

- Медики диагностировали у них ушибы и ссадины, от госпитализации пострадавшие отказались. Благодаря тому, что все участники ДТП в момент аварии использовали ремни безопасности, более серьезных последствий удалось избежать, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Фото: ГИБДД Свердловской области

Виновник ДТП пояснил, что не видел приближающуюся справа от него машину. По данному происшествию полицейские проводят проверку.