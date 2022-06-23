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Общество23 июня 2022 17:27

Глава Ростуризма и Евгений Куйвашев договорились о развитии инфраструктуры реки Чусовой

Они обговорили подробности во время совместного сплава
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Сплав по Чусовой – целое путешествие. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сплав по Чусовой – целое путешествие. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время совместного сплава обсудили развитие инфраструктуры реки Чусовой. Об этом сообщает региональный Департамент информационной политики.

- Безусловно, Чусовая в определённой степени и есть бренд, это единственная река, у которой с одной стороны Европа, с другой Азия. Уникальная, необычная река. И Уральские горы, такие красивые, древние горы, - поделилась впечатлениями Зарина Догузова.

Глава Ростуризма также рассказала, что сплав по Чусовой – целое путешествие, которое необходимо развивать. К ее словам глава региона добавил, что «нужно приложить усилия для обустройства этого маршрута».

Евгений Куйвашев отметил, что Зарина Догузова прибыла в Свердловскую область буквально на сутки и сразу отправились смотреть природные достопримечательности региона.