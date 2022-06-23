Глава Ростуризма прибыла в Свердловскую область и отправилась с губернатором на сплав по Чусовой

В сплаве по реке также участвовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Фото: t.me/kuyvashevevgeny

На Средний Урал с визитом прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова. Сегодня, 23 июня, вместе с губернатором Свердловской области она отправились смотреть природные достопримечательности региона.

-За несколько часов надо успеть показать ей все наши жемчужины, а регион большой — размером с две Австрии, - написал Евгений Куйвашев на своем канале в Телеграм. - Посмотрели на гору Белую, сейчас отправимся на сплав по Чусовой. Если не утонем, выйду на связь после него.

Глава региона отметил, что Зарина Догузова прибыла в Свердловскую область буквально на сутки.