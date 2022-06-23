Мэрия Екатеринбурга прокомментировала запрет песен Земфиры и «Мумий Тролль» на школьном выпускном

Родители школьников пожаловались на то, что другую песню детям тоже не позволили исполнить Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали инцидент с запретом песен Земфиры и группы «Мумий Тролль» на школьном выпускном. Ученики из гимназии № 9 хотели исполнить «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» и провели несколько репетиций, однако накануне им сообщили, что петь эти композиции не разрешается.

- Согласование содержания школьных досуговых мероприятий, в том числе отбор номеров для публичных выступлений учеников, относится к полномочиям руководителя общеобразовательной организации. Это прописано в уставе каждой школы, - заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации добавили, что федеральное законодательство закрепляет за руководством образовательной организации выбор методик реализации воспитательной программы в школах.

Родители школьников пожаловались на то, что другую песню детям тоже не позволили исполнить, так как список песен был утвержден заранее и новые уже поздно утверждать.