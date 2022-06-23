Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 15:12

Мэрия Екатеринбурга прокомментировала запрет песен Земфиры и «Мумий Тролль» на школьном выпускном

Ученики из гимназии № 9 хотели исполнить «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Родители школьников пожаловались на то, что другую песню детям тоже не позволили исполнить

Родители школьников пожаловались на то, что другую песню детям тоже не позволили исполнить

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали инцидент с запретом песен Земфиры и группы «Мумий Тролль» на школьном выпускном. Ученики из гимназии № 9 хотели исполнить «Владивосток 2000» и «До свиданья, мой любимый город» и провели несколько репетиций, однако накануне им сообщили, что петь эти композиции не разрешается.

- Согласование содержания школьных досуговых мероприятий, в том числе отбор номеров для публичных выступлений учеников, относится к полномочиям руководителя общеобразовательной организации. Это прописано в уставе каждой школы, - заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации добавили, что федеральное законодательство закрепляет за руководством образовательной организации выбор методик реализации воспитательной программы в школах.

Родители школьников пожаловались на то, что другую песню детям тоже не позволили исполнить, так как список песен был утвержден заранее и новые уже поздно утверждать.