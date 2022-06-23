Из Екатеринбурга начали летать самолеты в Даламан

Время в пути составит около пяти часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в турецкий Даламан запустили регулярные рейсы. Их будет выполнять авиакомпания Azur Air, сообщает аэропорт Кольцово.

- Полетная программа будет выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам, - говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить самолеты Boeing 757-200 вместимостью до 238 кресел. Вылеты из Екатеринбурга по вторникам назначены на 16:50, по пятницам – на 16:40. Время в пути составит около пяти часов.

До этого полеты в Даламан из Екатеринбурга выполнялись в весенне-летнем сезоне 2021 года.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» с 10 июля увеличат частоту полетов из Екатеринбурга в Якутск. Планируется, что самолеты будут отправляться по этому маршруту до пяти раз в неделю вместо двух, как это было раньше.