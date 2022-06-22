«Уральские авиалинии» увеличат частоту полетов из Екатеринбурга в Якутск

Кроме того, «Уральские линии» будут отправлять до столицы республики Саха и из Санкт-Петербурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» с 10 июля увеличит частоту полетов Екатеринбурга в Якутск. Планируется, что лайнеры будут отправляться по этому маршруту до пяти раз в неделю вместо двух, как это было раньше.

- Будем летать по направлению «Екатеринбург – Якутск – Екатеринбург» по понедельникам, по вторникам, средам, пятницам и субботам. Прилетайте в Якутию – аутентичный край ледников, варганной музыки и мамонтов, - отметили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, «Уральские линии» будут отправлять до столицы республики Саха и из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что компания запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Астрахань и обратно. Первые рейсы из уральской столицы в город на Волге запланированы на 8 июля, после этого лайнеры будут вылетать по вторникам и пятницам.