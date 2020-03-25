«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Якутск, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Якутск, с пересадкой в столице Урала. Они начнут действовать с 17 апреля и вплоть до 21 октября.
- Рейсы будут выполняться два раза в неделю. «Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск» - по вторникам и пятницам. «Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург» - по средам и субботам, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, из-за пандемии коронавируса у авиакомпании не самые лучшие времена: все заграничные и некоторые внутренние рейсы отменены. Из-за этого на многих рейсах класса «Эконом» отменяется бортовое питание.
ИСТОЧНИК KP.RU