«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск

25 Март 2020 2020-03-25T12:54:26+03:00

Самолеты начнут летать туда с 17 апреля и вплоть до 21 октября

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Якутск, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Якутск, с пересадкой в столице Урала. Они начнут действовать с 17 апреля и вплоть до 21 октября.

- Рейсы будут выполняться два раза в неделю. «Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск» - по вторникам и пятницам. «Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург» - по средам и субботам, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, из-за пандемии коронавируса у авиакомпании не самые лучшие времена: все заграничные и некоторые внутренние рейсы отменены. Из-за этого на многих рейсах класса «Эконом» отменяется бортовое питание.

ИСТОЧНИК KP.RU