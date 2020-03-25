2020-03-25T12:54:26+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск

Самолеты начнут летать туда с 17 апреля и вплоть до 21 октября
Мария Трапезникова
Поделиться:
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в ЯкутскФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Якутск, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Якутск, с пересадкой в столице Урала. Они начнут действовать с 17 апреля и вплоть до 21 октября.

- Рейсы будут выполняться два раза в неделю. «Санкт-Петербург – Екатеринбург – Якутск» - по вторникам и пятницам. «Якутск – Екатеринбург – Санкт-Петербург» - по средам и субботам, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, из-за пандемии коронавируса у авиакомпании не самые лучшие времена: все заграничные и некоторые внутренние рейсы отменены. Из-за этого на многих рейсах класса «Эконом» отменяется бортовое питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
Россияне массово регистрируют огнестрельное оружие
Более 400 миллионов рублей будет направлено на обновление инфраструктуры пригородного комплекса СвЖД
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск
Рост пенсий, больничный на дому и чипированные ботинки: как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за карантина отменяется традиционный субботник против рака
Коронавирус в Екатеринбурге: уральцы стали торговать «брендированной» гречкой
Ограбил прохожую, чтобы расплатиться за «коммуналку»: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук южанина
Коронавирус в Екатеринбурге: заработала еще одна лаборатория, где исследуют анализы на COVID-19
Как коронавирус помог Китаю: прививка от биологической войны и развитие деревень
В уральском поселке за 17 миллионов продают древнерусский теремок с расписной печью и бассейном
Коронавирус в Екатеринбурге: закроются ли торговые центры уральской столицы
Коронавирус на Урале: за сутки специалисты провели 518 исследований проб на COVID-19
В Екатеринбурге пройдут «Дни немецкой оптики»
Был в неадекватном состоянии и пустил газ: екатеринбуржец устроил пожар в собственной квартире
Уральца, грабившего цветочные ларьки, отправили на год в тюрьму
В школах Екатеринбурга прибавится пять тысяч мест
Грозит до 15 лет тюрьмы: уральца, убившего знакомого и спрятавшего его расчлененное тело в болоте, отправили под суд
Стал жертвой друга: жителя Екатеринбурга расчленили в Татарстане
Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге пройдет голосование по поправкам в Конституцию даже несмотря на карантин
Коронавирус на Урале: почтальоны стали доставлять на дом продукты и бытовую химию
Свердловские приставы заставили администрацию школы установить забор, чтобы не пускать посторонних
Хранили дома килограмм наркотиков: в Екатеринбурге банде наркоторговцев дали 47 лет на семерых
Коронавирус на Урале: в Кольцово волонтеры будут рассказывать о том, как не заразиться COVID-19