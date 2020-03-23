2020-03-23T14:40:52+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: из-за отмены рейсов «Уральские авиалинии» перестают кормить пассажиров на борту

В авиакомпании объяснили это экономическими трудностями
Мария Трапезникова
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В авиакомпании объяснили это экономическими трудностямиВ авиакомпании объяснили это экономическими трудностямиФото: Евгения ГУСЕВА
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Из-за отмены международных рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» временно прекращает кормить на борту пассажиров, летящих классом «Эконом».

- Закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 и повышение курса валют не могут не отразиться на экономическом состоянии авиаотрасли, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Мы делаем все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях не допустить повышения цен на авиабилеты, поэтому временно прекращаем предоставление питания на наших бортах за исключением некоторых направлений.

Рейсы, на которых будут кормить:

Фото: "Уральские авиалинии"

Фото: "Уральские авиалинии"

Для всех остальных пассажиров, летящих классом «Эконом», с 21 марта питание не предусмотрено. Однако в авиакомпании успокаивают: если вам по состоянию здоровья необходим перекус, вы можете взять его с собой в ручную кладь или заказать дополнительно на сайте авиакомпании при покупке билета.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границы для всех международных рейсов. Теперь возможны только чартерные вылеты, чтобы вывезти из-за границы русских туристов. «Уральские авиалинии» уже запланировали несколько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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