2020-03-19T06:55:34+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы, чтобы вывезти россиян из Европы

Все самолеты проходят специальную санитарно-эпидемиологическую обработку
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы, чтобы вывезти россиян из Европы«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы, чтобы вывезти россиян из ЕвропыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила запустить сразу несколько чартерных рейсов, чтобы вывести российских туристов из стран Европы, границы которых закрыты из-за вспышки вируса COVID-19.

- Наша авиакомпания, как и все авиасообщество, очень переживает из-за корректировок, которые внесла в нашу жизнь пандемия коронавируса. К нам поступает много вопросов, касающихся возврата российских туристов из европейских городов. Для этого авиакомпания организует специальные чартерные рейсы, - сообщают в пресс-службе.

Согласно инструкции, бортпроводники работают на рейсах в медицинских масках. В случае выявления пассажира с инфекционным заболеванием, действуют по плану противоэпидемической готовности. Все самолеты проходят санитарно-эпидемиологическую обработку.

Всем пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Либо переоформить его на поздние даты вплоть до 31 декабря этого года. Для того, чтобы вернуть деньги, необходимо обратиться по месту приобретения билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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