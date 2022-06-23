В Екатеринбурге женщина-водитель сбила пешехода и въехала в здание

За рулем Hyundai была 52-летняя женщина. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга женщина-водитель сбила пешехода на тротуаре и въехала в офисное здание. Авария произошла утром 23 июня в районе дома № 16 на Чернышевского. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- Водитель, управляя Hyundai Solaris, двигаясь по улице Чернышевского со стороны Малышева в сторону Радищева, не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил наезд на пешехода, стоящего на тротуаре, - сообщили в Госавтоинспекции.

После этого водитель снесла шлагбаум и въехала в дом на улице Радищева, 16. В ДТП пострадал пешеход. Им оказался 35-летний мужчина. Его с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

За рулем Hyundai была 52-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 13 лет.

Ранее, 20 июня, в поселке Арти 61-летний мужчина на «ВАЗ-212140» ехал по улице Рабочей Молодежи. Он потерял сознание, съехал с дороги и врезался в дом. Водитель оказался зажат в салоне автомобиля. Ему потребовалась помощь спасателей.