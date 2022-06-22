В поселке Арти водитель потерял сознание и въехал в дом

Мужчину из машины доставали спасатели. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Арти 61-летний мужчина на «ВАЗ-212140» ехал по улице Рабочей Молодежи. Он потерял сознание, съехал с дороги и врезался в дом. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- В результате аварии 61-летний водитель автомобиля оказался зажат в салоне автомобиля, потребовалась помощь спасателей, мужчина получил травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

61-летнего водителя доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла 20 июня около двенадцати часов дня в районе дома № 246 по улице Рабочей Молодежи. Пострадавшего водителя доставили в ГБУЗ «Артинская ЦРБ». В момент ДТП в жилом доме никого не было.

По результатам предварительного медицинского обследования, водитель был трезв. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем был житель поселка Арти. Его стаж вождения составляет 23 года. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. По результатам предварительного медицинского обследования, водитель был трезв.