Землю бывшей свинофермы Минобороны под Екатеринбургом отдали под новостройки

Застройщик пока неизвестен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Землю бывшей мясо-молочной фермы рядом с ТЦ «Мега» под Екатеринбургом отдали под строительство жилого квартала. Об этом сообщает «Коммерсант».

- Когда-то это было хорошее хозяйство Минобороны, но сейчас оно пришло в упадок, - рассказал изданию член комиссии по правилам землепользования и застройки Михаил Вяткин.

Он отметил, что на месте производства появятся новостройки. При этом квартал будет доходить до «Меги». Комиссия согласовала АО «Сосновское» перевод территории бывшей фермы в категорию многоэтажной жилой застройки (Ж-5).

Речь идет об участке, расположенном между улицей Металлургов и Московским трактом. Кто выступит в роли застройщика, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что группа ЛСР снесет завода Danone в Екатеринбурге в мае 2022 года. На месте производства появится жилой квартал. Территория бывшего молокозавода составляет 25,9 тысяч квадратных метров.