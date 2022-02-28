Группа ЛСР начнет снос завода Danone в Екатеринбурге в мае

Заявки на участие в тендере ЛСР принимала с 16 до 28 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа ЛСР планирует начать снос завода Danone в Екатеринбурге в мае 2022 года. Сейчас для этих работ ищут подрядчика. Тендерная документация размещена на сайте компании.

- Цель сноса – строительство жилого комплекса, - говорится в техническом задании.

Заявки на участие в тендере ЛСР принимала с 16 до 28 февраля. Территория бывшего молокозавода составляет 25,9 тысяч квадратных метров. На ней хотят снести шесть зданий.

При этом подрядчику при создании проектной документации нужно будет взять во внимание расположение железобетонного ограждения, которое есть на участке. Так же нужно будет учесть проектируемые и имеющиеся подъезды и проходы.

Ранее стало известно, что группа ЛСР выкупила территорию завода Danone, который находится в районе улиц Азина, Луначарского, Челюскинцев и Мамина-Сибиряка. Цена сделки не раскрывается.

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