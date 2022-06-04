На Сортировке посетители магазина «Бристоль» устроили драку

Силовики уже задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в магазине «Бристоль» на улице Пехотинцев в ночь на 4 июня произошла драка. На место вызывали скорую помощь. От медиков об инциденте узнала полиция, сообщили «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

- В ходе проведенной проверки установлено, что ночью между посетителями магазина произошел конфликт. Все участники инцидента установлены, - рассказали там.

У пострадавшего врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Стражи порядка уже задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью. Им оказался 30-летний местный житель. Сейчас он дает показания в полиции.

Ранее екатеринбуржец устроил драку в супермаркете в Юго-Западном районе. На кадрах видно, что мужчина набросился на одного из охранников и, повалив его на пол, начал жестоко избивать. Остановить беспредел смогли женщины-продавцы, позже они выгнали дебошира на улицу.