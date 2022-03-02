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Происшествия2 марта 2022 4:32

В Екатеринбурге сгорел пристрой супермаркета

Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На месте работали 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава

На месте работали 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 2 марта, сгорел пристрой супермаркета «Пятерочка» на улице Токарей.

- В 01:43 поступило сообщение о пожаре. На месте работали 2 единицы спецтехники, 9 человек личного состава, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и уничтожил имущество на контейнерной площадке. Спасатели потушили пламя за пять минут. О пострадавших не сообщается.

Напомним, во вторник, 1 марта, в Екатеринбурге из задымленной многоэтажки спасли девять человек. На площади 10 квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество в квартире на втором этаже.

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