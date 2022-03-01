На место оперативно приехали четыре единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из задымленной многоэтажки спасли девять человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 марта в 15:44.

- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на 2-ом этаже муниципального 12-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Пожарные спасли из горящего дома 9 жильцов, включая двоих детей. Пламя было потушено в 15:55, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:35. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в сгоревшем бараке на улице Кленовой нашли человеческие останки. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, по данному факту организована проверка и экспертиза для выяснения давности и причины смерти.