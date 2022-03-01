На ЕКАД из-за ДТП образовалась 10-километровая пробка

Также в Госавтоинспекции отметили, что причиной пробки может быть час пик Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге скопилась 10-километровая пробка. Затор образовался в сторону Верхней Пышмы. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что на ЕКАД произошла авария. Там столкнулись четыре машины, они стоят друг за другом. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции.

Затор образовался в сторону Верхней Пышмы. Фото: скриншот сервис «Яндекс.Карты»

В аварии никто не пострадал. Также в Госавтоинспекции отметили, что причиной пробки может быть час пик.

Ранее, 26 февраля, в Екатеринбурге на проспекте Ленина трамваи встали в пробку из-за аварии. ДТП произошло в районе дома № 62/2. По предварительной информации, водитель Mitsubishi, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai.