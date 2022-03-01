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Происшествия1 марта 2022 8:09

В Екатеринбурге «заминировали» детские сады

В дошкольные учреждения направлены спецслужбы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Спецслужбы и сотрудники учреждений осматривают здания

Спецслужбы и сотрудники учреждений осматривают здания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детские сады Екатеринбурга днем, 1 марта, массово приходят сообщения о минировании.

- Департамент образования Екатеринбурга подтверждает массовую рассылку сообщений о минировании по детским садам, - рассказали в департаменте образования.

В ведомстве отметили, что в дошкольные учреждения направлены спецслужбы. Также осмотр помещений и территорий ведется сотрудниками детских садов.

Напомним, в Екатеринбурге утром, 12 января порядка 100 школ вынуждены были провести массовую эвакуацию детей и сотрудников. Причиной тому послужила рассылка сообщений о возможном минировании. С такой же проблемой столкнулись вузы и колледжи города.