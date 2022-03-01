Екатеринбуржец выплатил 4 млн долга по алиментам после мер приставов

Мужчина долгое время не платил алименты на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина выплатил 4,2 миллиона рублей долга по алиментам на ребенка после того, как приставы приняли меры. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Денежные средства перечислены взыскателю в полном объеме. Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены, - говорится в сообщении.

Мужчина долгое время не платил алименты на ребенка. У него накопилась большая сумма долга, но он не принимал действий мер к погашению задолженности. Тогда с него решили взыскать одну четвертую дохода.

В ходе исполнительного производства установлено, что у должника в собственности есть недвижимость. Пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении этого имущества.

Ранее судебные приставы смогли найти другого должника по алиментам дочери после того, как он попал в больницу. Екатеринбуржца госпитализировали с переломом ноги после празднования Нового года.