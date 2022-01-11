Уральские приставы нашли должника, когда он попал в больницу после празднования Нового года

Когда екатеринбуржец сможет присутствовать на заседании суда, ему выберут меру наказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы смогли найти жителя Екатеринбурга, уклоняющегося от уплаты алиментов дочери, только после того, как он попал в больницу. Мужчину госпитализировали с переломом ноги после празднования Нового года, сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- В Верх-Исетском районном отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере одной четвертой части всех видов заработка на содержание несовершеннолетней дочери. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, - говорится в сообщении.

У мужчины накопился долг больше 600 тысяч рублей. Однако он не торопился исполнять решения суда и скрывался. Он менял место жительства и официально не трудоустраивался. Когда приставы нашли мужчину в больнице, они составили протокол о привлечении должника к административной ответственности и взяли с него объяснение.

Когда екатеринбуржец сможет присутствовать на заседании суда, ему выберут меру наказания. Ему грозят обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок до 15 суток или административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка