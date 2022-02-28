В уральской глубинке сгорел частный дом

Пожар тушили 14 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Скатинское Камышловского муниципального района пожарные потушили крупный пожар в частном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 28 февраля в 16:21 на улице Озерная.

- На площади 78 квадратных метров сгорели надворные постройки; повреждены кровля, стены частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и 14 человек личного состава. Спасатели потушили огонь в 16:49, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:05.

Напомним, что в Кировском районе Екатеринбурга днем, 28 февраля горожане заметили черный дым со стороны домов за Блюхеровским мостом. По данным МЧС, на улице Кленовой произошел крупный пожар. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.