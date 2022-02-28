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Происшествия28 февраля 2022 10:55

В Кировском районе произошел крупный пожар

Горит неэксплуатируемый деревянный барак
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На Кленовой горит кровля неэксплуатируемого деревянного барака Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Кленовой горит кровля неэксплуатируемого деревянного барака Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Кировском районе Екатеринбурга днем, 28 февраля горожане заметили черный дым со стороны домов за Блюхеровским мостом. По данным МЧС, на улице Кленовой произошел крупный пожар. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

- Горит кровля неэксплуатируемого деревянного барака. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействованы восемь единиц спецтехники и 28 человек личного состава.

Напомним, утром в Невьянске утром, 28 февраля, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Чапаева. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже и повредил домашнее имущество на площади в один квадратный метр. Пожарные спасли из дома пять человек.