В Невьянске из задымленной пятиэтажки пожарные спасли пять человек

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске утром, 28 февраля, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Чапаева. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже и повредил домашнее имущество на площади в один квадратный метр.

- В 08:44 поступило сообщение о пожаре. Звеном газодымозащитной службы были спасены 5 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. За четыре минуты пожарные локализовали огонь, еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 09:06. О пострадавших в МЧС не сообщают.